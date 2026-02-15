Дерипаска: Европа заблуждается, считая угрозой РФ, а не глобальный Юг

Европа считает экзистенциальной угрозой Россию, в то время как основным вызовом для нее является неспособность конкурировать с Глобальным Югом, заявил бизнесмен Олег Дерипаска.
«Мир сильно изменился и продолжит быстро меняться. Стареющий миллиард Запада не сможет конкурировать с глобальным Югом — ни в экономическом, ни в военном аспекте. Это и есть основная угроза сытой жизни Старого Света. А никак не Россия», — приводит его слова «360».
Предприниматель указал, что представляющие Запад участники форума «слабо понимают происходящее за пределами Старого Света». Дерипаска призвал Москву диверсифицировать внешнеэкономические связи и работать с КНР, Индией, Африкой и Латинской Америкой.
Напомним, шестьдесят вторая Мюнхенская конференция по безопасности, проходившая с 13 по 15 февраля в Германии, завершила свою работу.