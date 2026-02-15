Bloomberg: США потратили $3 млрд на захват Мадуро и операции против наркокартелей

О начале операции против наркокартелей «Южное Копье» Пентагон объявил в ноябре 2025 года. При этом США начали концентрировать десятки кораблей, истребителей, беспилотников и другой техники в регионе с конца лета, пишет Bloomberg. Президента Венесуэлы и его супругу Силию Флорес американские военнослужащие захватили в ночь на 3 января. В США им предъявили обвинения в наркотерроризме.