В Молдове отметили 37-ю годовщину вывода советских войск из Афганистана

КИШИНЕВ, 15 фев — Sputnik. В Молдове отметили 37-ю годовщину вывода контингента советских войск из Афганистана. Памятные мероприятия прошли в крупнейших городах страны.
Торжественный митинг на мемориале в Кишиневе.
В Кишиневе памятные мероприятия, приуроченные к 37-й годовщине вывода советских войск из Афганистана прошли на мемориале «Сыновьям Родины — вечная память». Здесь состоялся торжественный митинг с участием представителей правительства Молдовы во главе с премьер-министром Александром Мунтяну, представителей примэрии Кишинева и руководства Союза ветеранов войны в Афганистане.
«Опыт тех лет преподал нам ясный урок: война не приносит победителей. Она разрушает судьбы, разлучает семьи и замедляет развитие общества. Мир же, напротив, является основным условием жизни, свободы и прогресса», — заявил молдавский премьер.
Мэр Кишинева Ион Чебан, также выступивший с речью на церемонии, напомнил, что в войне участвовали 12 500 молдавских граждан, из которых около 700 были ранены и 301 погиб.
В завершение митинга участники почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы к подножию мемориала.
Депутаты от ПСРМ, принявшие участие в церемонии, но не выступившие на митинге, подчеркнули, что сохранение исторической памяти и уважение к ветеранам являются важной частью государственной и общественной ответственности.
«Память о павших героях навсегда останется в наших сердцах. Их подвиг служит примером для будущих поколений, напоминая о цене мира и человеческой жизни», — говорится в заявлении политформирования.
Марш памяти в Тирасполе.
В Тирасполе в этот день участники митинга памяти воинов-интернационалистов прошли маршем по главной улице города.
Воспитанники Суворовского училища пронесли портреты павших воинов-интернационалистов, а активисты движения «Наследники Побед» — штандарты с указанием городов Афганистана. На Мемориале Славы состоялись возложение цветов и митинг-реквием.
На митинге на Мемориале Славы традиционно поименно вспомнили каждого из погибших в Афганистане 14 тираспольчан и почтили минутой молчания всех воинов-интернационалистов, не вернувшихся с той войны.
Митинг и возложение цветов в Комрате.
Ветераны афганской войны вместе с руководством автономии прошли по центральной улице города к памятнику солдатам-афганцам. Там состоялись митинг и возложение цветов.
Глава Союза ветеранов войны в Афганистане по Гагаузии Петр Мавроди подчеркнул, что в автономии ежегодно проводят мероприятия в память о погибших однополчанах и будут продолжать эту традицию.
И.о. председателя НСГ Николай Орманжи назвал ветеранов «примером мужества и героизма» и выразил надежду, что будущие поколения не узнают, что такое война.
В афганской войне участвовали около 700 жителей Гагаузии, 12 из них не вернулись домой. Орденом Красной звезды были награждены 12 человек.
Сегодня в Гагаузии проживают 309 ветеранов афганской войны.