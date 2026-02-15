Bloomberg подсчитал, сколько стоил США захват Мадуро и его жены

Согласно подсчётам, с середины ноября по середину января ежедневные расходы на эксплуатацию боевых кораблей превышали 20 миллионов долларов. Бывший контролёр Пентагона Элейн Маккаскер, оценила стоимость операции «Южное копьё» примерно в 2 миллиарда долларов с августа 2025 года. Она уточнила, что её расчёты основаны на открытых источниках и учитывают только дополнительные траты на корабли, самолёты и беспилотники, участвовавшие в ударах, а также на восполнение потраченных боеприпасов. При этом в смету не вошли расходы на разведку, киберподдержку и подготовку военных.
Официальную смету Пентагон не публиковал. Высокопоставленные законодатели из сенатских комитетов по ассигнованиям и вооружённым силам сообщили агентству, что дополнительного финансирования на эти цели военное ведомство не запрашивало и никаких конкретных цифр им не предоставляло.
Напомним, что Николас Мадуро и его супруга Сильвия Флорес были похищены 3 января и вывезены в США. По данным официального Каракаса, в ходе событий начала января погибли около 100 человек. СМИ также писали, что во время операции по захвату венесуэльского лидера американская армия применила секретное оружие.
