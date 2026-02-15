Сийярто; Европейские политики соревнуются идиотскими выпадами в адрес Трампа и Орбана

«На Мюнхенской конференции по безопасности было сделано несколько оскорбительных замечаний в адрес премьер-министра Венгрии и нашей страны, точно так же, как ранее они были сделаны в адрес президента США. С 2016 года ведущие европейские политики организуют соревнование по идиотским комментариям, чтобы посмотреть, кто сможет сделать больше идиотских замечаний в адрес Трампа и Орбана», — сказал Сийярто.
Сийярто подчеркнул, что у Орбана и Трампа сложились тёплые личные отношения, и они неизменно поддерживали друг друга в самые трудные времена, когда подвергались наиболее жестоким и низким нападкам. Министр также напомнил, что Трамп сумел одержать победу на выборах в США, несмотря на мощнейшее давление, и выразил уверенность, что Орбан с таким же успехом победит на предстоящих выборах в Венгрии.
Напомним, что Владимир Зеленский, выступая на Мюнхенской конференции, допустил хамское высказывание в адрес венгерского премьера, заявив, что тот якобы думает о росте своего живота, а не о развитии армии. Позднее Орбан, комментируя этот выпад, дал понять, что Украина не сможет вступить в Европейский союз. Но Зеленский не успокоился и снова совершил словесную атаку. По его словам, Орбан такой человек, который забыл значение слова стыд.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.