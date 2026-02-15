Сийярто; Европейские политики соревнуются идиотскими выпадами в адрес Трампа и Орбана

Напомним, что Владимир Зеленский, выступая на Мюнхенской конференции, допустил хамское высказывание в адрес венгерского премьера, заявив, что тот якобы думает о росте своего живота, а не о развитии армии. Позднее Орбан, комментируя этот выпад, дал понять, что Украина не сможет вступить в Европейский союз. Но Зеленский не успокоился и снова совершил словесную атаку. По его словам, Орбан такой человек, который забыл значение слова стыд.