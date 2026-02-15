Ричмонд
CBS News: Трамп дал Нетаньяху одобрение на удары по иранской ракетной программе

Президент США Дональд Трамп заявил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху в декабре, что поддержит удары еврейского государства по иранской программе баллистических ракет, если не удастся достичь соглашения между Вашингтоном и Тегераном. Об этом сообщает CBS News со ссылкой на источники.

Источник: Reuters

По информации собеседников телеканала, в военных и разведывательных кругах США уже начали обсуждать способы поддержки возможных ударов Израиля по Ирану. В частности, чиновники начали рассматривать возможность дозаправки израильских самолетов в воздухе. Другой вариант помощи Израилю — дать разрешение на пролет в воздушном пространстве стран, расположенных вдоль потенциального маршрута.

На этой неделе авианосная ударная группа USS Gerald R. Ford, находящаяся в Карибском море, получила приказ о перенаправлении в Персидский залив. Она должна присоединиться к авианосцу USS Abraham Lincoln, сообщила The New York Times. Ранее Дональд Трамп направил к Ирану истребители, ракеты Tomahawk и несколько военных кораблей.

17 февраля в Женеве должны состояться непрямые переговоры США и Ирана по ядерной программе исламской республики, сообщил иранский МИД. Биньямин Нетаньяху заявил, что любое соглашение США с Ираном должно включать ограничения по баллистическим ракетам.

