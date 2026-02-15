CBS News: Трамп дал Нетаньяху одобрение на удары по иранской ракетной программе

Президент США Дональд Трамп заявил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху в декабре, что поддержит удары еврейского государства по иранской программе баллистических ракет, если не удастся достичь соглашения между Вашингтоном и Тегераном. Об этом сообщает CBS News со ссылкой на источники.