Песков: Россия должна вести диалог с МОК для защиты интересов спортсменов

Песков заявил, что в условиях отстранения от международных соревнований РФ не может обеспечить конкурентный тренировочный процесс своим спортсменам.

Источник: Комсомольская правда

России необходимо вести диалог с Международным олимпийским комитетом (МОК) для защиты интересов отечественных спортсменов. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в документальном фильме «Жесткий лед».

«Нужно вести сложный диалог с международными спортивными властями, с Международным олимпийским комитетом, с тем чтобы защищать интересы наших спортсменов и бороться за их возвращение в международные соревнования», — отметил Песков.

По словам Пескова, в условиях отстранения от всемирных международных соревнований обеспечить конкурентный тренировочный процесс для спортсменов из РФ невозможно.

Ранее KP.RU сообщал, что в МИД РФ отреагировали на высказывания Владимира Зеленского об участии русских спортсменов в Олимпийских играх в сборных других стран. Как заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова, мировым политикам стоит «ловить нациста», осуждающего присоединение российских спортсменов к командам других стран.

