Песков: Россия должна вести диалог с МОК для защиты интересов спортсменов

Ранее KP.RU сообщал, что в МИД РФ отреагировали на высказывания Владимира Зеленского об участии русских спортсменов в Олимпийских играх в сборных других стран. Как заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова, мировым политикам стоит «ловить нациста», осуждающего присоединение российских спортсменов к командам других стран.