Венгрия и Словакия попросили Хорватию помочь с транзитом российской нефти

Венгрия и Словакия обратились к Хорватии с просьбой разрешить транзит российской нефти, доставляемой морем, на фоне продолжающейся остановки прокачки по трубопроводу «Дружба». Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто на своей странице в соцсети.

Источник: Life.ru

Глава венгерского внешнеполитического ведомства пояснил, что Киев по-прежнему не возобновляет транзит нефти по «Дружбе», и причиной тому являются политические мотивы. В связи с этим Будапешт и Братислава вынуждены искать альтернативные маршруты поставок.

Сийярто сообщил, что совместно с министром экономики Словакии Денисой Саковой направил письмо хорватскому коллеге Анте Шушняру. В послании содержится призыв к Загребу незамедлительно дать добро на транспортировку нефти для Венгрии и Словакии по Адриатическому нефтепроводу, действуя при этом в соответствии с правилами, установленными Брюсселем.

Напомним, Петер Сийярто ранее заявил, что Украина сознательно блокирует прокачку нефти по трубопроводу «Дружба» в Венгрию, поскольку технических проблем с магистралью не существует. По его словам, нефтепровод не пострадал от недавних ударов, а повреждения, зафиксированные вокруг инфраструктуры, никак не влияют на его работу. Сийярто подчеркнул, что магистраль полностью готова к функционированию, и единственным препятствием для возобновления прокачки является политическое решение, принятое в Киеве.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

