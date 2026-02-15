Венгрия и Словакия попросили Хорватию помочь с транзитом российской нефти

Напомним, Петер Сийярто ранее заявил, что Украина сознательно блокирует прокачку нефти по трубопроводу «Дружба» в Венгрию, поскольку технических проблем с магистралью не существует. По его словам, нефтепровод не пострадал от недавних ударов, а повреждения, зафиксированные вокруг инфраструктуры, никак не влияют на его работу. Сийярто подчеркнул, что магистраль полностью готова к функционированию, и единственным препятствием для возобновления прокачки является политическое решение, принятое в Киеве.