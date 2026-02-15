«Ноги на стол закинул»: В Госдуме сравнили Зеленского с бродягой после спича в Мюнхене

Ранее глава РФПИ Дмитриев отметил, что Зеленскому на Мюнхенской конференции по безопасности никто не задал вопросов о коррупции в его окружении. Он подчеркнул, что прямо перед переговорами в Женеве один из ближайших соратников Зеленского, фигурировавший в деле о взятках и так называемом «золотом унитазе», был задержан при попытке бежать в Польшу.