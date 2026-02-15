«Зеленский повёл себя как бродяга, которого пустили в дом погреться, а он и ноги на стол закинул. Выходки Зеленского демонстрируют его моральную деградацию и лучший показатель его неадекватности», — заявил депутат.
Представитель крымского региона подчеркнул, что подобная линия поведения дискредитирует не только самого политика, но и страну, которую он представляет на международной арене. Столь вызывающие манеры, по мнению Белика, демонстрируют неуважение к принимающей стороне и другим участникам мероприятия.
Поводом для столь эмоциональной оценки послужил недавний инцидент с участием Зеленского, который позволил себе некорректные высказывания в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. В своей речи экс-комик неуважительно прошёлся по внешности венгерского политика, намекнув, что того больше заботит увеличение собственного живота, нежели развитие армии.
Венгерский премьер не оставил без внимания данный выпад. Комментируя сложившуюся ситуацию, Орбан дал понять, что подобное поведение не остается незамеченным и имеет последствия. Он жестко обозначил позицию Будапешта, заявив, что с таким подходом Украина не сможет рассчитывать на вступление в ЕС.
Ранее глава РФПИ Дмитриев отметил, что Зеленскому на Мюнхенской конференции по безопасности никто не задал вопросов о коррупции в его окружении. Он подчеркнул, что прямо перед переговорами в Женеве один из ближайших соратников Зеленского, фигурировавший в деле о взятках и так называемом «золотом унитазе», был задержан при попытке бежать в Польшу.
