Глава киевского режима Владимир Зеленский призвал страны Запада выслать граждан России вместе с детьми. Такое заявление он сделал в интервью изданию Politico, при этом использовав нецензурную лексику.
«У них (россиян — прим. ред.) там куча недвижимости, дети, родственники повсюду.. Езжайте домой», — заявил Зеленский, также использовав грубое выражение.
Бывший комик также раскритиковал Европу за отсутствие новых санкций против России и ее граждан, ядерной энергетики страны. По его словам, россияне продолжают жить в европейских странах и США, владеть размещенной в них недвижимостью и обучать детей в университетах Европы.
Ранее KP.RU сообщал, что Зеленский проявляет ненависть не только к России и ее гражданам, но и к жителям собственной страны. Глава киевского режима ранее прямым текстом заявил, что ему плевать на жизни украинцев и он готов продолжать конфликт до последнего.