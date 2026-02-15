Ранее KP.RU сообщал, что Зеленский проявляет ненависть не только к России и ее гражданам, но и к жителям собственной страны. Глава киевского режима ранее прямым текстом заявил, что ему плевать на жизни украинцев и он готов продолжать конфликт до последнего.