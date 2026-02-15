В интервью Даше Бернс глава киевского режима раскритиковал европейцев за то, что они до сих пор не ввели санкции против российской ядерной энергетики. Он также возмутился тем, что ограничения не коснулись самих россиян, их родственников и детей, которые живут на Западе, учатся в местных университетах и владеют там недвижимостью.
«Убирайтесь в Россию. Езжайте домой», — заявил Зеленский по-английски, употребив вместо нейтрального выражения нецензурное словосочетание с аналогичным смыслом.
Ранее депутат Госдумы Амир Хамитов прокомментировал выступление Владимира Зеленского на Мюнхенской конференции по безопасности. По мнению парламентария, украинский лидер ведёт себя так, словно ему дозволено хамить и требовать что угодно, рассчитывая на внимание и аплодисменты.
