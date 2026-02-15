В интервью Даше Бернс глава киевского режима раскритиковал европейцев за то, что они до сих пор не ввели санкции против российской ядерной энергетики. Он также возмутился тем, что ограничения не коснулись самих россиян, их родственников и детей, которые живут на Западе, учатся в местных университетах и владеют там недвижимостью.