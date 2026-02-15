Зеленский потребовал выслать россиян из западных стран

Владимир Зеленский в эфире программы The Conversation издания Politico в матерной форме потребовал выслать россиян из стран Запада. Об этом сообщает РИА Новости.
«Убирайтесь в Россию. Езжайте домой», — заявил он на английском языке, употребив при этом ненормативное выражение, передает РИА Новости.
Агентство также отмечает, что Зеленский ранее неоднократно позволял себе резкие высказывания в адрес зарубежных политиков. Накануне на Мюнхенской конференции по безопасности он критически высказался в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.
Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Зеленский будет оставаться у власти до тех пор, пока продолжает разрушать Украину.