Зеленский потребовал выслать россиян из западных стран

Зеленский в эфире Politico потребовал выслать россиян из западных стран, использовав ненормативную лексику.

Источник: Аргументы и факты

Владимир Зеленский в эфире программы The Conversation издания Politico в матерной форме потребовал выслать россиян из стран Запада. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации агентства, Зеленский выразил недовольство тем, что Евросоюз до сих пор не ввел санкции против российской ядерной энергетики, а также не ограничил пребывание граждан России, которые живут, учатся или владеют недвижимостью в Европе и США.

«Убирайтесь в Россию. Езжайте домой», — заявил он на английском языке, употребив при этом ненормативное выражение, передает РИА Новости.

Агентство также отмечает, что Зеленский ранее неоднократно позволял себе резкие высказывания в адрес зарубежных политиков. Накануне на Мюнхенской конференции по безопасности он критически высказался в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Зеленский будет оставаться у власти до тех пор, пока продолжает разрушать Украину.

