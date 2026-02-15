CBS News: Трамп дал добро Нетаньяху на удары по иранской ракетной программе

Встреча политиков прошла 29 декабря в Мар-а-Лаго. Трамп отметил, что американские стратегические бомбардировщики расходуют слишком много топлива, поэтому предпочёл бы, чтобы удары наносили израильские силы. Согласно телеканалу, ранее военные и разведслужбы США обсуждали, какую поддержку Соединённые Штаты могли бы предоставить Израилю, включая воздушную дозаправку и разрешения на пролёт через соседние страны.
Ранее сообщалось, что Пентагон готовится к возможной затяжной военной операции против Ирана. Военные США рассматривают сценарий масштабного конфликта, если дипломатия не сработает. По оценке Reuters, операция может длиться недели и стать самым серьёзным столкновением между странами за всю историю их противостояния.
