Венгрия и Словакия попросили Хорватию разрешить транспортировку нефти из РФ

БУДАПЕШТ, 15 февраля. /ТАСС/. Венгрия и Словакия обратились к Хорватии с просьбой разрешить транспортировку российской нефти по Адриатическому трубопроводу, поскольку Украина заблокировала им доставку сырья по нефтепроводу «Дружба». Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

Источник: Reuters

«По политическим причинам украинцы все еще не возобновляют поставки нефти по трубопроводу “Дружба”, поэтому сегодня вместе с министром экономики Словакии Денисой Саковой мы направили письмо министру экономики Хорватии Анте Юппу с просьбой к Хорватии немедленно разрешить транспортировку российской нефти в Венгрию и Словакию по Адриатическому трубопроводу», — написал глава МИД в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

