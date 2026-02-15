«По политическим причинам украинцы все еще не возобновляют поставки нефти по трубопроводу “Дружба”, поэтому сегодня вместе с министром экономики Словакии Денисой Саковой мы направили письмо министру экономики Хорватии Анте Юппу с просьбой к Хорватии немедленно разрешить транспортировку российской нефти в Венгрию и Словакию по Адриатическому трубопроводу», — написал глава МИД в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).