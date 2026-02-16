Ранее в Сети распространилось видео, где французский президент присоединяется к пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером и канцлером Германии Фридрихом Мерцем. Макрон несколько раз пытается поздороваться с Мерцем, но канцлер не реагирует и, кажется, игнорирует его.
«После трех дней в Мюнхене Европа выглядит растерянной. Франция кажется “хромой уткой”, а у Германии нет четкого плана. Становится все сложнее продолжать действовать по-прежнему. Ведь в последние годы европейцы оказались в положении аутсайдеров. Наиболее ярким примером этого служит конфликт на Украине: хотя он происходит на их континенте, лидеры ЕС до сих пор не участвуют в ключевых переговорах», — говорится в публикации.
В статье также отмечается, что внутренний раскол Европы сопровождается постоянным снижением поддержки прежнего курса со стороны населения. Как подчеркнул автор материала, политика лидеров ЕС в последние годы сводится к постоянному наращиванию вооружений.
Шестьдесят вторая Мюнхенская конференция по безопасности прошла в Германии с 13 по 15 февраля.