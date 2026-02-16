«Хромая утка». На Западе забили тревогу после конфуза Макрона в Мюнхене

«После трех дней в Мюнхене Европа выглядит растерянной. Франция кажется “хромой уткой”, а у Германии нет четкого плана. Становится все сложнее продолжать действовать по-прежнему. Ведь в последние годы европейцы оказались в положении аутсайдеров. Наиболее ярким примером этого служит конфликт на Украине: хотя он происходит на их континенте, лидеры ЕС до сих пор не участвуют в ключевых переговорах», — говорится в публикации.