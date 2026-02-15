Ричмонд
Богомаз: Атака ВСУ по Брянской области продолжается более 12 часов

Губернатор Брянской области Богомаз сообщил, что силы ПВО сбили 170 украинских дронов над регионом.

Источник: Комсомольская правда

Массированная атака Вооруженных сил Украины по территории Брянской области продолжается уже более 12 часов. Об этом в личном Telegram-канале заявил губернатор региона Александр Богомаз.

«Более 12 часов продолжается массированная вражеская атака беспилотниками на наш регион», — написал он.

Богомаз подчеркнул, что на протяжении этого времени военнослужащие подразделений Министерства обороны РФ и спецподразделений Росгвардии ведут активную работу по уничтожению вражеских целей над регионов. Силами ПВО также уничтожено более 170 украинских дронов.

Ранее KP.RU сообщал, что Брянская область частично осталась без электричества и тепла в результате удара ВСУ по энергоинфраструктуре региона. Как заявил Богомаз, в настоящий момент специалисты проводят восстановительные работы и ведут подключения к резервным мощностям.