Богомаз: Атака ВСУ по Брянской области продолжается более 12 часов

Богомаз подчеркнул, что на протяжении этого времени военнослужащие подразделений Министерства обороны РФ и спецподразделений Росгвардии ведут активную работу по уничтожению вражеских целей над регионов. Силами ПВО также уничтожено более 170 украинских дронов.