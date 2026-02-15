Эксперт обратил внимание, что Россия годами предупреждала: вступление Украины в Североатлантический альянс станет прямым путём к войне. Однако эти сигналы, по словам Дэвиса, полностью игнорируются украинским руководством.
По мнению отставного военного, настойчивые попытки Зеленского добиться членства в НАТО свидетельствуют о потере способности здраво оценивать реальность. Дэвис считает, что экс-комик настолько зациклился на этой идее, что просто не может рассматривать иные варианты развития событий. Он подчеркнул, что подобная закостенелость мышления представляет собой серьёзную проблему, а не просто эмоциональную несдержанность.
Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский хочет, чтобы Украина вступила в ЕС в следующем году. Однако канцлеру Германии нет дела до его мнения. Фридрих Мерц уже исключил быстрое вступление Украины в ЕС.
Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.