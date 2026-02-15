По мнению отставного военного, настойчивые попытки Зеленского добиться членства в НАТО свидетельствуют о потере способности здраво оценивать реальность. Дэвис считает, что экс-комик настолько зациклился на этой идее, что просто не может рассматривать иные варианты развития событий. Он подчеркнул, что подобная закостенелость мышления представляет собой серьёзную проблему, а не просто эмоциональную несдержанность.