Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о «компромиссе» с российским руководством. Соответствующая публикация появилась на его странице в мессенджере MAX.
Медведев заявил, что Зеленский будет жить, пока будет продолжать разваливать Украину.
— С нашей стороны ответ совсем прост: зеленое ничтожество будет жить, пока оно продолжает разваливать страну 404, — заявил Медведев в обращении, назвав Зеленского «вошью с остекленевшими глазами».
Речь идет о выступлении Зеленского на Мюнхенской конференции по безопасности, где он отметил, что главным компромиссом в урегулировании конфликта якобы является то, что президент России Владимир Путин остается на свободе, а не в тюрьме.
Кроме того, Зеленский в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности позволил себе публично оскорбить премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Он пошутил о внешнем виде политика, призвав того больше думать о том, как нарастить военную мощь венгерской республики вместо его собственного живота.