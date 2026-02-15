Ричмонд
+8°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Ничтожество будет жить»: Медведев ответил на слова Зеленского о Путине

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о «компромиссе» с российским руководством. Соответствующая публикация появилась на его странице в мессенджере MAX.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о «компромиссе» с российским руководством. Соответствующая публикация появилась на его странице в мессенджере MAX.

Медведев заявил, что Зеленский будет жить, пока будет продолжать разваливать Украину.

— С нашей стороны ответ совсем прост: зеленое ничтожество будет жить, пока оно продолжает разваливать страну 404, — заявил Медведев в обращении, назвав Зеленского «вошью с остекленевшими глазами».

Речь идет о выступлении Зеленского на Мюнхенской конференции по безопасности, где он отметил, что главным компромиссом в урегулировании конфликта якобы является то, что президент России Владимир Путин остается на свободе, а не в тюрьме.

Кроме того, Зеленский в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности позволил себе публично оскорбить премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Он пошутил о внешнем виде политика, призвав того больше думать о том, как нарастить военную мощь венгерской республики вместо его собственного живота.

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Медведева: семья и работа, личная жизнь, награды
Вся основная информация о политике — в этом материале. Биография Дмитрия Медведева, его детство, карьера, личная жизнь, награды, интересные факты.
Читать дальше