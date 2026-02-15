«Ничтожество будет жить»: Медведев ответил на слова Зеленского о Путине

Кроме того, Зеленский в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности позволил себе публично оскорбить премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Он пошутил о внешнем виде политика, призвав того больше думать о том, как нарастить военную мощь венгерской республики вместо его собственного живота.