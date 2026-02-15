Ричмонд
+8°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Венгрия и Словакия попросили Хорватию разрешить транзит российской нефти

Сийярто заявил, что Венгрия и Словакия попросили Хорватию разрешить транзит нефти из России.

Сразу две страны обратились к Хорватии с просьбой о разрешении транзита российской нефти, поставляемой по морю. Речь идет о Венгрии и Словакии и ситуации с нефтепроводом «Дружба». Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в соцсетях.

Политик отметил, что Украина сегодня не возобновляет транспортировку нефти по нефтепроводу «Дружба» по своим политическим мотивам. Поэтому, добавил Сийярто, было принято совместное с министром экономики Словакии Денисой Саковой обратиться к министру экономики Хорватии Анте Шушняру с просьбой о разрешении транзита российской нефти. Планируется, что, в соответствии с правилами Брюсселя, будет использован Адриатический нефтепровод.

Ранее, как сообщал сайт KP.RU, Российская нефть сохраняет значительную долю на индийском рынке, несмотря на давление санкций. Как отметил министр нефти Индии Хардип Сингх Пури, мировая энергетическая ситуация усложнилась. Он заявил, что вопросы поставок российской нефти будут обсуждаться на важной отраслевой конференции в Гоа.

Узнать больше по теме
Петер Сийярто: глава МИД Венгрии и голос прагматичной дипломатии
Петер Сийярто — влиятельный венгерский политик и дипломат, занимающий пост министра иностранных дел и внешней торговли Венгрии. Его имя хорошо известно на международной арене. Уже многие годы он твердо отстаивает национальные интересы страны, сочетая прагматизм с принципиальностью. Детали его биографии, карьеры и личной жизни — в нашем материале.
Читать дальше