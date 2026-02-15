Венгрия и Словакия попросили Хорватию разрешить транзит российской нефти

Сразу две страны обратились к Хорватии с просьбой о разрешении транзита российской нефти, поставляемой по морю. Речь идет о Венгрии и Словакии и ситуации с нефтепроводом «Дружба». Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в соцсетях.
Политик отметил, что Украина сегодня не возобновляет транспортировку нефти по нефтепроводу «Дружба» по своим политическим мотивам. Поэтому, добавил Сийярто, было принято совместное с министром экономики Словакии Денисой Саковой обратиться к министру экономики Хорватии Анте Шушняру с просьбой о разрешении транзита российской нефти. Планируется, что, в соответствии с правилами Брюсселя, будет использован Адриатический нефтепровод.
Ранее, как сообщал сайт KP.RU, Российская нефть сохраняет значительную долю на индийском рынке, несмотря на давление санкций. Как отметил министр нефти Индии Хардип Сингх Пури, мировая энергетическая ситуация усложнилась. Он заявил, что вопросы поставок российской нефти будут обсуждаться на важной отраслевой конференции в Гоа.