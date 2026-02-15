Венгрия и Словакия попросили Хорватию разрешить транзит российской нефти

Сразу две страны обратились к Хорватии с просьбой о разрешении транзита российской нефти, поставляемой по морю. Речь идет о Венгрии и Словакии и ситуации с нефтепроводом «Дружба». Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в соцсетях.