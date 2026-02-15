Ричмонд
Депутат Женевы считает перенос переговоров в Швейцарию жестом доброй воли РФ

Депутат кантонального парламента Женевы, журналист и писатель Ги Меттан расценил решение провести переговоры по украинскому урегулированию в Женеве как проявление доброй воли России. Об этом он сообщил ТАСС.

Источник: Life.ru

«Это действительно первый случай с 2022 года, когда в Женеве проходят серьёзные официальные переговоры (с участием РФ. — Прим. Life.ru)», — уточняет швейцарский политик.

По словам Меттана, до начала СВО Москва предпочитала Женеву как переговорную площадку. Однако после 24 февраля 2022 года, когда Швейцария поддержала Киев, Россия разочаровалась в действиях Берна.

«Таким образом, возобновление этих переговоров на женевской земле можно рассматривать как жест доброй воли со стороны России», — добавил депутат.

Напомним, новый раунд переговоров РФ, США и Украины по урегулированию состоится в Женеве 17−18 февраля. Сменится не только локация, но и глава российской делегации — это снова будет помощник президента РФ Владимир Мединский. В состав делегации РФ на переговорах войдут не менее 15 человек. Также объявили состав украинской делегации. На сегодняшний день в трёхстороннем формате с участием России, Украины и США проведено два раунда переговоров в Абу-Даби: первый состоялся 23−24 января, второй — 5−6 февраля. Ключевой темой обсуждения стали неурегулированные аспекты мирной инициативы, выдвинутой американской стороной.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Женева: дипломатическая столица мира и площадка для мирных переговоров
Женева — один из самых известных населенных пунктов Европы. Исторически город стал символом нейтралитета, мирных переговоров и глобального сотрудничества, ведь именно в Женеве регулярно принимают международные саммиты, встречи лидеров государств и переговоры по ключевым вопросам безопасности.
