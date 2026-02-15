Хиллари Клинтон назвала ошибкой отказ Вашингтона продлить срок ДСНВ

Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон заявила, что Вашингтон не должен был доводить ситуацию с контролем над вооружениями до того, что истек договор о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ).
«Ошибка, что позволили ему (договору. — Прим. ред.) истечь», — сказала она, выступая на мероприятии в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.
По мнению Клинтон, подписанный во времена президентства Барака Обамы договор являлся серьезным усилием по ядерному сдерживанию. Она обратила внимание на то, что Москва предлагала продлить действие ДСНВ еще год после его истечения, однако Белый дом отказался.
При этом позиция Вашингтона о том, что к переговорам необходимо привлечь Китай и другие ядерные державы в контексте истечения договора с РФ вызывает беспокойство, отметила бывший госсекретарь США.
Клинтон также раскритиковала обнародованное Белым домом решение возобновить испытания компонентов ядерного оружия, отметил, что это «было бы ужасным развитием».
Экс-госсекретарь выразила надежду, что сторонам удастся договориться о контроле над ядерными вооружениями.
Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что вместо ДСНВ необходимо разработать улучшенное соглашение. Госсекретарь США Марко Рубио сказал, что обсуждение нового документа, который придет на смену договора о стратегических наступательных вооружениях, потребует некоторого времени. По его словам, контроль над вооружениями не должен ограничиваться соглашениями между США и РФ, так как другие страны, включая Китай, тоже несут ответственность за обеспечение стратегической стабильности.