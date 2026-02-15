Хиллари Клинтон назвала ошибкой отказ Вашингтона продлить срок ДСНВ

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что вместо ДСНВ необходимо разработать улучшенное соглашение. Госсекретарь США Марко Рубио сказал, что обсуждение нового документа, который придет на смену договора о стратегических наступательных вооружениях, потребует некоторого времени. По его словам, контроль над вооружениями не должен ограничиваться соглашениями между США и РФ, так как другие страны, включая Китай, тоже несут ответственность за обеспечение стратегической стабильности.