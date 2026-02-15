Бизнесмен Дерипаска: Запад не сможет конкурировать с Глобальным Югом

Запад не сможет конкурировать с Глобальным Югом, что станет настоящим вызовом для европейского региона. Об этом в личном Telegram-канале заявил российский бизнесмен Олег Дерипаска.
«Стареющий миллиард Запада не сможет конкурировать с Глобальным Югом — ни в экономическом, ни в военном аспекте. Это и есть основная угроза сытой жизни Старого Света. А никак не Россия», — написал он.
Дерипаска подчеркнул, что Запад ошибочно видит в России экзистенциальную угрозу, не обращая внимания на глобальные изменения за пределами региона.
При этом бизнесмен отметил, что РФ стоило бы диверсифицировать свои экономические отношения с Европой, сосредоточившись на связях с Китаем, Африкой, Индией и Латинской Америкой. В случае хорошо спланированных решений Россия в течение следующих 10 лет, уверен Дерипаска, может закрепиться в лидирующей четверке среди мировых экономик.
