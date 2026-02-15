Минобороны Сирии сообщило о контроле над базой аш-Шаддади после ухода США

«Военная база аш-Шадади в провинции эль-Хасаке в координации с американской стороной передана под контроль сирийской арабской армии», — говорится в заявлении.
Подразделения армии приступили к размещению на территории базы после вывода коалиционных сил. Ранее Центральное командование ВС США подтвердило завершение вывода своих подразделений с базы Ат-Танф и передачу контроля сирийской стороне.
Ранее госсекретарь США Марко Рубио объяснил свой пропуск одной из встреч по Украине на Мюнхенской конференции. Он заявил, что в это время вёл параллельные переговоры с участием Сирии и курдских делегатов. Рубио отметил, что соблюдение соглашения между Дамаском и «Сирийскими демократическими силами» является ключевым условием стабильности, хотя выполнить его будет нелегко. По мнению госсекретаря, аналогичные договорённости нужны и с другими группами сирийского общества, а такой путь предпочтительнее раскола страны.
