Минобороны Сирии сообщило о контроле над базой аш-Шаддади после ухода США

Сирийская армия начала развёртывание на базе аш-Шаддади в провинции эль-Хасаке. Объект ранее использовали силы международной коалиции во главе с США. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны Сирии. В ведомстве уточнили, что передача прошла в координации с американской стороной.

«Военная база аш-Шадади в провинции эль-Хасаке в координации с американской стороной передана под контроль сирийской арабской армии», — говорится в заявлении.

Подразделения армии приступили к размещению на территории базы после вывода коалиционных сил. Ранее Центральное командование ВС США подтвердило завершение вывода своих подразделений с базы Ат-Танф и передачу контроля сирийской стороне.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио объяснил свой пропуск одной из встреч по Украине на Мюнхенской конференции. Он заявил, что в это время вёл параллельные переговоры с участием Сирии и курдских делегатов. Рубио отметил, что соблюдение соглашения между Дамаском и «Сирийскими демократическими силами» является ключевым условием стабильности, хотя выполнить его будет нелегко. По мнению госсекретаря, аналогичные договорённости нужны и с другими группами сирийского общества, а такой путь предпочтительнее раскола страны.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

