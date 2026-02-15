Слова вице-премьера Чехии в Мюнхене заставили нервничать Хиллари Клинтон

Ранее Хиллари Клинтон, выступая на мероприятии в рамках Мюнхенской конференции по безопасности, заявила, что Вашингтон не должен был доводить ситуацию с контролем над вооружениями до того, что договор о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) с Россией прекратил свое действие.