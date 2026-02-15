Слова вице-премьера Чехии в Мюнхене заставили нервничать Хиллари Клинтон

Бывшего госсекретаря США Хиллари Клинтон возмутили слова вице-премьера Чехии Петра Мацинки во время панельной дискуссии на полях Мюнхенской конференции по безопасности.
В частности, Мацинка заявил, что глава Белого дома Дональд Трамп олицетворяет собой реакцию на прошлые подходы, которые далеки от обычных людей и реальности. Он упомянул движении ЛГБТ*, указав, что существуют лишь два пола.
«Два пола? Вот, что вас волнует?» — возмутилась Клинтон.
Вице-премьеру Чехии в ответ попросил дать ему возможность закончить выступление.
«Извините, если это заставляет вас нервничать. Мне очень жаль», — сказа Мацинка.
В ответ Клинтон заявила, что не нервничает, а его выступление делает ее «очень-очень несчастной».
Ранее Хиллари Клинтон, выступая на мероприятии в рамках Мюнхенской конференции по безопасности, заявила, что Вашингтон не должен был доводить ситуацию с контролем над вооружениями до того, что договор о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) с Россией прекратил свое действие.
Напомним, 62-я Мюнхенская конференция по безопасности проходила с 13 по 15 февраля в Германии.
*Движение признано в России экстремистским и запрещено.