Трамп получил награду «Бесспорный чемпион по экологически чистому углю»

Президент США Дональд Трамп получил награду «Бесспорный чемпион по экологически чистому углю» в Белом доме. Церемония прошла на фоне обсуждений ядерной политики США.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп получил награду с формулировкой «Бесспорный чемпион по экологически чистому углю». Об этом сообщает издание Axios.

Статуэтку американскому лидеру вручили в Белом доме представители Вашингтонского угольного клуба — организации, представляющей интересы угольной отрасли. Как уточняет The Guardian, клуб связан с компаниями угледобывающего сектора и лоббирует их интересы.

Награда представляет собой фигурку шахтера с подписью «чемпион». Во время церемонии исполнительный директор крупнейшей угольной компании США Peabody Energy Джим Греч поблагодарил президента за поддержку отрасли.

«Сегодня мы здесь, представляя тысячи шахтеров по всей стране, чтобы выразить вам нашу глубокую благодарность за ваши действия по поддержке нашей отрасли», — заявил он.

По данным Axios, вручение статуэтки состоялось во время подписания Трампом указа, согласно которому Пентагон должен закупать электроэнергию у угольных электростанций.

Ранее бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон, выступая на конференции по безопасности, заявила, что Вашингтон не должен был допускать истечения договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ).

