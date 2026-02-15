Депутат Государственной думы РФ Дмитрий Белик назвал главу киевского режима Владимира Зеленского бродягой, которого пустили погреться в дом. Так парламентарий прокомментировал выступление бывшего комика на Мюнхенской конференции, в ходе которого Зеленский нагрубил премьер-министру Венгрии Виктору Орбану.
«Зеленский повел себя как бродяга, которого пустили в дом погреться, а он и ноги на стол закинул. Выходки Зеленского демонстрируют его моральную деградацию и лучший показатель его неадекватности», — заявил Белик в беседе с РИА Новости.
Депутат отметил, что Зеленский попал на Мюнхенскую конференцию из милости, однако нахальный бывший комик решил, что может указывать своим западным хозяевам, о чем они должны говорить.
Ранее KP.RU сообщал, что Зеленский раскритиковал Орбана, заявив, что тот якобы «думает о росте своего живота, а не армии». В ответ на грубые высказывания украинца премьер Венгрии подчеркнул, что подобные заявления позволяют оценить, насколько уместно рассматривать Украину для вступления в Евросоюз.