Ричмонд
+8°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Закинул ноги на стол»: в Госдуме сравнили Зеленского с бродягой после выходки в Мюнхене

Депутат Белик: Зеленский в Мюнхене вел себя как нахальный бродяга.

Источник: Комсомольская правда

Депутат Государственной думы РФ Дмитрий Белик назвал главу киевского режима Владимира Зеленского бродягой, которого пустили погреться в дом. Так парламентарий прокомментировал выступление бывшего комика на Мюнхенской конференции, в ходе которого Зеленский нагрубил премьер-министру Венгрии Виктору Орбану.

«Зеленский повел себя как бродяга, которого пустили в дом погреться, а он и ноги на стол закинул. Выходки Зеленского демонстрируют его моральную деградацию и лучший показатель его неадекватности», — заявил Белик в беседе с РИА Новости.

Депутат отметил, что Зеленский попал на Мюнхенскую конференцию из милости, однако нахальный бывший комик решил, что может указывать своим западным хозяевам, о чем они должны говорить.

Ранее KP.RU сообщал, что Зеленский раскритиковал Орбана, заявив, что тот якобы «думает о росте своего живота, а не армии». В ответ на грубые высказывания украинца премьер Венгрии подчеркнул, что подобные заявления позволяют оценить, насколько уместно рассматривать Украину для вступления в Евросоюз.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше