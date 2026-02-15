Российский город подвергся массированной атаке ВСУ

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о массированном обстреле со стороны Вооружённых сил Украины, которому подверглись областной центр и Белгородский район.
В своём канале на платформе Max он отметил, что, по предварительным данным, жертв среди гражданского населения нет. Однако зафиксированы повреждения объектов энергетической инфраструктуры.
В настоящее время аварийные и оперативные службы уточняют масштаб разрушений и приступили к ликвидации последствий.
Ранее Собянин сообщил о ликвидации шести БПЛА на подлёте к Москве.
