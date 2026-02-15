Российский предприниматель Олег Дерипаска считает, что демографическое старение Запада неизбежно приведёт к утрате его конкурентоспособности перед быстрорастущими странами Глобального Юга.
В своём комментарии, посвящённом итогам Мюнхенской конференции, он заявил, что именно этот сдвиг, а не Россия, является реальной угрозой для привычного уклада жизни Европы и Северной Америки.
По его убеждению, Москве следует окончательно переориентировать свою экономическую политику, сделав ставку на прагматичное партнёрство с Китаем, Индией, государствами Африки и Латинской Америки, где имеются достаточные ресурсы и спрос для взаимовыгодного сотрудничества.
Ранее в России отметили, что Зеленский повел себя неожиданно на Мюнхенской конференции.
