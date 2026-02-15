Ричмонд
Хиллари Клинтон раскритиковала Белый дом за истечение срока ДСНВ

Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон подвергла критике действия американских властей, которые привели к прекращению действия Договора о стратегических наступательных вооружениях с Россией. Выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, она назвала ошибкой решение допустить истечение этого соглашения.

Источник: Life.ru

«Ошибка, что позволили ему (договору. — Прим. Life.ru) истечь», — заявила Клинтон на Мюнхенской конференции.

По словам Клинтон, документ, подписанный в период президентства Барака Обамы, представлял собой важный механизм в сфере ядерного сдерживания. Она напомнила, что Москва выступала с инициативой продлить действие договора ещё на год, однако Белый дом отклонил это предложение. Экс-госсекретарь также выразила обеспокоенность нынешней позицией Вашингтона по вопросу переговоров. Хотя привлечение Китая и других ядерных держав могло бы усилить потенциальные договорённости, тот факт, что соглашение с Россией уже утратило силу, вызывает серьёзные вопросы.

Отдельно Клинтон высказалась о планах США возобновить испытания компонентов ядерного оружия, назвав это ужасным развитием событий. При этом она выразила надежду, что сторонам всё же удастся прийти к новой договорённости по контролю над ядерными вооружениями.

«Возобновление подземных ядерных испытаний было бы ужасным развитием», — добавила Клинтон.

Ранее Клинтон призвала передать Украине ракеты «Томагавк», чтобы помочь ей наносить удары вглубь России. Она добавила, что Украина «защищает демократические ценности» и сражается «за свободу и цивилизацию». Клинтон также обвинила Трампа в предательстве Запада, человеческих ценностей, устава НАТО и Всеобщей декларации прав человека.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

