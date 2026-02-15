Хиллари Клинтон раскритиковала Белый дом за истечение срока ДСНВ

«Ошибка, что позволили ему (договору. — Прим. Life.ru) истечь», — заявила Клинтон на Мюнхенской конференции.
По словам Клинтон, документ, подписанный в период президентства Барака Обамы, представлял собой важный механизм в сфере ядерного сдерживания. Она напомнила, что Москва выступала с инициативой продлить действие договора ещё на год, однако Белый дом отклонил это предложение. Экс-госсекретарь также выразила обеспокоенность нынешней позицией Вашингтона по вопросу переговоров. Хотя привлечение Китая и других ядерных держав могло бы усилить потенциальные договорённости, тот факт, что соглашение с Россией уже утратило силу, вызывает серьёзные вопросы.
Отдельно Клинтон высказалась о планах США возобновить испытания компонентов ядерного оружия, назвав это ужасным развитием событий. При этом она выразила надежду, что сторонам всё же удастся прийти к новой договорённости по контролю над ядерными вооружениями.
«Возобновление подземных ядерных испытаний было бы ужасным развитием», — добавила Клинтон.
Ранее Клинтон призвала передать Украине ракеты «Томагавк», чтобы помочь ей наносить удары вглубь России. Она добавила, что Украина «защищает демократические ценности» и сражается «за свободу и цивилизацию». Клинтон также обвинила Трампа в предательстве Запада, человеческих ценностей, устава НАТО и Всеобщей декларации прав человека.
