Хиллари Клинтон раскритиковала Белый дом за истечение срока ДСНВ

По словам Клинтон, документ, подписанный в период президентства Барака Обамы, представлял собой важный механизм в сфере ядерного сдерживания. Она напомнила, что Москва выступала с инициативой продлить действие договора ещё на год, однако Белый дом отклонил это предложение. Экс-госсекретарь также выразила обеспокоенность нынешней позицией Вашингтона по вопросу переговоров. Хотя привлечение Китая и других ядерных держав могло бы усилить потенциальные договорённости, тот факт, что соглашение с Россией уже утратило силу, вызывает серьёзные вопросы.