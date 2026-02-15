«Хиллари приходит в ужас от правды. Левые либералы замыкаются в своём собственном байденовском мире и паникуют, когда им бросают вызов», — пишет Дмитриев в соцсети X.
На Мюнхенской конференции Мацинка заявил, что американский лидер Дональд Трамп переходят границы разумного. Но Клинтон перебила дипломата и перевела тему на конфликт на Украине.
А ранее Life.ru писал, что действующий госсекретарь США Марко Рубио не смог принять участие в одной из сессий, посвящённых украинскому кризису, которые проходили в рамках Мюнхенской конференции. Причиной стали параллельные переговоры с участием Сирии и курдов. По его словам, ключевым условием стабильности является соблюдение недавнего соглашения между сторонами.
