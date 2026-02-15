Ричмонд
Дмитриев заявил, что Хиллари Клинтон боится правды и замыкается в своём мире

Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон «боится правды». Об этом заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев, комментируя разговор Клинтон с главой чешского МИД Петром Мацинкой на Мюнхенской конференции.

Источник: Life.ru

«Хиллари приходит в ужас от правды. Левые либералы замыкаются в своём собственном байденовском мире и паникуют, когда им бросают вызов», — пишет Дмитриев в соцсети X.

На Мюнхенской конференции Мацинка заявил, что американский лидер Дональд Трамп переходят границы разумного. Но Клинтон перебила дипломата и перевела тему на конфликт на Украине.

А ранее Life.ru писал, что действующий госсекретарь США Марко Рубио не смог принять участие в одной из сессий, посвящённых украинскому кризису, которые проходили в рамках Мюнхенской конференции. Причиной стали параллельные переговоры с участием Сирии и курдов. По его словам, ключевым условием стабильности является соблюдение недавнего соглашения между сторонами.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

