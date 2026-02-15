«Политический шантаж»: Фицо обвил Украину в манипуляциях с поставками нефти

Приостановка поставок нефти по нефтепроводу «Дружба» стала инструментом политического давления, связываемого с позицией Венгрии относительно членства Украины в ЕС. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
«Опять поставки нефти со стороны Украины по направлению к Венгрии и Словакии стали предметом политического шантажа и давления на нас, прежде всего, на Венгрию. Согласись Венгрия с членством Украины в Европейском союзе, возможно, начнутся и поставки нефти», — сказал премьер.
Фицо добавил, что НПЗ Slovnaft в Братиславе, который получает нефть через «Дружбу» и зависит от российского сырья, продолжает работать без сбоев. Он отметил, что, если Венгрия столкнется с перебоями в поставках нефти, под угрозой окажется и Словакия.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина стала врагом для страны из-за ее попыток лишить Будапешт российских энергоресурсов. По мнению политика, Киев активно нарушает интересы венгерской стороны.