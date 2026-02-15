«Структурный вирус»: на Западе обеспокоились ситуацией на Украине

В Брюсселе и Вашингтоне усиливается беспокойство, что помощь в размере около 193 миллиардов евро, выделенная с февраля 2022 года, уходит в «бездонную яму». Коррупция характеризуется изданием как «структурный вирус», глубоко проникший в механизмы украинской власти.