Украинский президент Владимир Зеленский давно перешел все границы формальных правил поведения в обществе и напоминает неадекватного и агрессивного пьяницу. Такое мнение в воскресенье, 15 февраля, высказал депутат Государственной думы РФ Амир Хамитов.
Ранее глава Украины в эфире программы The Conversation издания Politico в матерной форме потребовал выслать граждан России из западных стран.
— Этот вконец оборзевший персонаж больше напоминает не чиновника высокого ранга, а завсегдатая рюмочной, который на определенной стадии опьянения начинает всех прогонять, «указывать место» и вести себя как хозяин. При этом всем, кроме него, видно, что он просто неадекватный и агрессивный пьяница, на которого обычно вызывают наряд, — заявил парламентарий РИА Новости.
По его словам, украинский лидер давно уже перешел все границы формальных правил приличного поведения в обществе, сначала он неизвестно, по какому праву клянчил по всему миру деньги и оружие, затем устраивал истерики в Белом Доме, потом дело дошло до хамских замечаний главам государств, а теперь уже все пришло к площадной брани.
— Таких дебоширов обычно удаляют из общественных мест. А если по какой-то причине вынуждены их терпеть, то никаких серьезных дел с ними не имеют. Невозможно воспринимать всерьез человека, который известен своими истериками, — отметил Хамитов в беседе с агентством.
Европейское терпение тоже вскоре закончится, и как бы они ни стремились оправдывать свою повестку, такое поведение уже нельзя оправдать ничем, добавил депутат.
В тот же день заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал слова Владимира Зеленского о «компромиссе» с российским руководством. Он заявил, что глава Украины будет жить, пока будет продолжать разваливать свою страну.