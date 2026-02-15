Депутат ГД назвал Зеленского агрессивным пьяницей после его слов о россиянах

— Этот вконец оборзевший персонаж больше напоминает не чиновника высокого ранга, а завсегдатая рюмочной, который на определенной стадии опьянения начинает всех прогонять, «указывать место» и вести себя как хозяин. При этом всем, кроме него, видно, что он просто неадекватный и агрессивный пьяница, на которого обычно вызывают наряд, — заявил парламентарий РИА Новости.