Ричмонд
+8°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Депутат ГД назвал Зеленского агрессивным пьяницей после его слов о россиянах

Украинский президент Владимир Зеленский давно перешел все границы формальных правил поведения в обществе и напоминает неадекватного и агрессивного пьяницу. Такое мнение в воскресенье, 15 февраля, высказал депутат Государственной думы РФ Амир Хамитов.

Украинский президент Владимир Зеленский давно перешел все границы формальных правил поведения в обществе и напоминает неадекватного и агрессивного пьяницу. Такое мнение в воскресенье, 15 февраля, высказал депутат Государственной думы РФ Амир Хамитов.

Ранее глава Украины в эфире программы The Conversation издания Politico в матерной форме потребовал выслать граждан России из западных стран.

— Этот вконец оборзевший персонаж больше напоминает не чиновника высокого ранга, а завсегдатая рюмочной, который на определенной стадии опьянения начинает всех прогонять, «указывать место» и вести себя как хозяин. При этом всем, кроме него, видно, что он просто неадекватный и агрессивный пьяница, на которого обычно вызывают наряд, — заявил парламентарий РИА Новости.

По его словам, украинский лидер давно уже перешел все границы формальных правил приличного поведения в обществе, сначала он неизвестно, по какому праву клянчил по всему миру деньги и оружие, затем устраивал истерики в Белом Доме, потом дело дошло до хамских замечаний главам государств, а теперь уже все пришло к площадной брани.

— Таких дебоширов обычно удаляют из общественных мест. А если по какой-то причине вынуждены их терпеть, то никаких серьезных дел с ними не имеют. Невозможно воспринимать всерьез человека, который известен своими истериками, — отметил Хамитов в беседе с агентством.

Европейское терпение тоже вскоре закончится, и как бы они ни стремились оправдывать свою повестку, такое поведение уже нельзя оправдать ничем, добавил депутат.

В тот же день заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал слова Владимира Зеленского о «компромиссе» с российским руководством. Он заявил, что глава Украины будет жить, пока будет продолжать разваливать свою страну.

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Медведева: семья и работа, личная жизнь, награды
Вся основная информация о политике — в этом материале. Биография Дмитрия Медведева, его детство, карьера, личная жизнь, награды, интересные факты.
Читать дальше