Ричмонд
+8°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Брянская область более 12 часов отражает массированную атаку БПЛА ВСУ

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о продолжающейся массированной атаке украинских беспилотников на регион.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о продолжающейся массированной атаке украинских беспилотников на регион.

По его данным, за более чем 12 часов российские военные, включая подразделения Минобороны, добровольческую бригаду «БАРС-Брянск» и спецназ Росгвардии, уничтожили свыше 170 дронов.

Глава региона призвал жителей сохранять бдительность и не приближаться к незнакомым или подозрительным предметам.

Ранее сообщалось, что российский город подвергся массированной атаке ВСУ.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше