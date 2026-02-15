Брянская область более 12 часов отражает массированную атаку БПЛА ВСУ

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о продолжающейся массированной атаке украинских беспилотников на регион.
По его данным, за более чем 12 часов российские военные, включая подразделения Минобороны, добровольческую бригаду «БАРС-Брянск» и спецназ Росгвардии, уничтожили свыше 170 дронов.
Глава региона призвал жителей сохранять бдительность и не приближаться к незнакомым или подозрительным предметам.
Ранее сообщалось, что российский город подвергся массированной атаке ВСУ.
