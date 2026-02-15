Ричмонд
+8°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дмитриев: Орбан разоблачил тайные манипуляции Брюсселя с выборами в ЕС

Дмитриев заявил, что премьер-министру Венгрии удалось разоблачить тайные манипуляции Брюсселя с выборами в странах Евросоюза.

Источник: Аргументы и факты

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что премьеру Венгрии Виктору Орбану удалось разоблачить тайные манипуляции Брюсселя с выборами в странах ЕС.

«Тайные и злонамеренные манипуляции ЕС разоблачены Республиканской партией и премьер-министром Виктором Орбаном», — отметил Дмитриев на своей странице в соцсети Х*.

Таким образом он прокомментировал недавнее заявление Орбана, в котором политик указал на вмешательство руководства ЕС в избирательные процессы в странах-членах союза и назвал подобные действия угрозой для демократических принципов и свободы выбора граждан.

Накануне Дмитриев также указал на то, что ЕС разрушает западную цивилизацию ложными нарративами и разжиганием войны, в то время как США пытаются этому помешать.

*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше