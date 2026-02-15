Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что премьеру Венгрии Виктору Орбану удалось разоблачить тайные манипуляции Брюсселя с выборами в странах ЕС.
«Тайные и злонамеренные манипуляции ЕС разоблачены Республиканской партией и премьер-министром Виктором Орбаном», — отметил Дмитриев на своей странице в соцсети Х*.
Таким образом он прокомментировал недавнее заявление Орбана, в котором политик указал на вмешательство руководства ЕС в избирательные процессы в странах-членах союза и назвал подобные действия угрозой для демократических принципов и свободы выбора граждан.
Накануне Дмитриев также указал на то, что ЕС разрушает западную цивилизацию ложными нарративами и разжиганием войны, в то время как США пытаются этому помешать.
*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.