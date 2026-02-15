«Хромая утка»: На Западе опасаются раскола в Европе после конфуза Макрона в Мюнхене

Инцидент с участием Макрона и Мерца в Мюнхене указывает на раскол между ними. Видео © X / dragonduclos.
«После трёх дней в Мюнхене Европа выглядит растерянной. Франция кажется “хромой уткой”, а у Германии нет чёткого плана. Становится всё сложнее продолжать действовать по-прежнему. Ведь в последние годы европейцы оказались в положении аутсайдеров. Наиболее ярким примером этого служит конфликт на Украине: хотя он происходит на их континенте, лидеры ЕС до сих пор не участвуют в ключевых переговорах», — отмечает BZ.
В сети разошёлся видеоролик, запечатлевший, как Эмманюэль Макрон присоединился к совместной пресс-конференции канцлера Германии Фридриха Мерца и премьер-министра Великобритании Кира Стармера. На кадрах видно, как французский лидер несколько раз пытается поприветствовать немецкого коллегу, однако тот никак не реагирует на его жесты, фактически оставляя их без внимания.
По мнению обозревателей издания, этот эпизод стал символическим отражением нынешнего состояния Европы, которая после трёх дней форума выглядит растерянной. Автор материала называет Францию «хромой уткой», а Германию упрекает в отсутствии чёткого стратегического плана.
Как отмечается в статье, европейские страны в последние годы всё чаще оказываются в положении аутсайдеров. Лидеры ЕС до сих пор остаются не у дел, когда речь заходит о ключевых переговорах.
В публикации также подчёркивается, что усугубляющийся внутренний раскол в Евросоюзе сопровождается падением поддержки прежнего политического курса среди населения. По словам журналиста, деятельность европейских лидеров в последнее время сводится в основном к наращиванию вооружений.
Ранее Мерц заявил, что ФРГ окончательно отказалась от претензий на господство в Европе. Он пояснил, что при выстраивании отношений с партнёрами по ЕС Берлин больше не предаётся «фантазиям о гегемонии». При этом канцлер допустил «партнёрское лидерство», но заверил, что Германия никогда больше не пойдёт в одиночку.
Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.