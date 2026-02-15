Ричмонд
Вице-премьер Чехии Мацинка заставил нервничать Клинтон на Мюнхенской конференции

Клинтон и Мацинка поспорили на панельной дискуссии в Мюнхене.

Источник: Комсомольская правда

Вице-премьер Чехии Петру Мацинка был вынужден успокаивать бывшего госсекретаря США Хиллари Клинтон на панельной дискуссии в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.

Мацинка заявил, что президент США Дональд Трамп олицетворяет собой реакцию на прошлые подходы, которые утратили связь с простыми людьми и реальностью. Он упомянул движение ЛГБТ* и отметил, что существует всего два пола.

На это Клинтон, явно возмущенная, сказала: «Два пола? Вот, что вас волнует?».

«Можно я закончу? Извините, если это заставляет вас нервничать. Мне очень жаль», — отметил вице-премьер Чехии.

Клинтон в ответ заявила: «Я не нервничаю. Это делает меня очень-очень несчастной».

Ранее Дональд Трамп заявил, что с 20 января 2025 года США официально признают только два пола — мужской и женский. Президент подчеркнул, что пол человека неизменен и основывается на фундаментальной и неоспоримой реальности.

*ЛГБТ — международное движение, признанное экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ.

