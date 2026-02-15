В США уличили руководство фонда миллиардера Билла Гейтса в связях с финансистом Джеффри Эпштейном. По словам спецпредставителя президента России Кирилла Дмитриева, организация преследовала злые цели. Он считает, что фонд Гейтса установил глобальный контроль над вакцинами. Так глава РФПИ написал в соцсети Х.
Кирилл Дмитриев заверил, что фонд препятствовал распространению спасающих жизни вакцин. Он подчеркнул, что организацией был установлен «всеобъемлющий многоуровневый» контроль над препаратами с помощью финансирования и господдержки.
«Они промывали людям мозги, продвигали плохие вакцины и препятствовали тому, чтобы лучшие из них спасали жизни», — заявил Кирилл Дмитриев.
Сам Билл Гейтс уже признался в общении с педофилом Джеффри Эпштейном. Он назвал связь с финансистом большой ошибкой.