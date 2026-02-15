В США уличили руководство фонда миллиардера Билла Гейтса в связях с финансистом Джеффри Эпштейном. По словам спецпредставителя президента России Кирилла Дмитриева, организация преследовала злые цели. Он считает, что фонд Гейтса установил глобальный контроль над вакцинами. Так глава РФПИ написал в соцсети Х.