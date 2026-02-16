ТАСС: Швейцария обеспечит безопасный пролет делегации РФ на переговоры

«Безусловно, Швейцария как принимающая площадка будет играть роль в обеспечении безопасности прибытия делегаций», — сказал собеседник агентства.
6 февраля глава МИД РФ Сергей Лавров провел переговоры с министром иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассисом, который прибыл в российскую столицу в качестве действующего председателя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) вместе с генеральным секретарем ОБСЕ Феридуном Синирлиоглу. Основной темой переговоров стал поиск путей преодоления нынешнего глубокого кризиса организации. Представители ОБСЕ также затронули вопрос роли организации и ее возможности содействия диалогу по прекращению конфликта на Украине.
Первый раунд трехсторонних консультаций по безопасности с участием России, Украины и США прошел