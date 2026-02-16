Ричмонд
ТАСС: Швейцария обеспечит безопасный пролет делегации РФ на переговоры

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Швейцария обязалась обеспечить безопасный пролет российской делегации на переговоры по украинскому урегулированию в Женеве. Об этом сообщил ТАСС источник.

Источник: Reuters

«Безусловно, Швейцария как принимающая площадка будет играть роль в обеспечении безопасности прибытия делегаций», — сказал собеседник агентства.

6 февраля глава МИД РФ Сергей Лавров провел переговоры с министром иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассисом, который прибыл в российскую столицу в качестве действующего председателя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) вместе с генеральным секретарем ОБСЕ Феридуном Синирлиоглу. Основной темой переговоров стал поиск путей преодоления нынешнего глубокого кризиса организации. Представители ОБСЕ также затронули вопрос роли организации и ее возможности содействия диалогу по прекращению конфликта на Украине.

Первый раунд трехсторонних консультаций по безопасности с участием России, Украины и США прошел 23—24 января в Абу-Даби. Российскую переговорную группу возглавлял начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков. 4—5 февраля там же состоялся второй раунд трехсторонних переговоров. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что очередной раунд переговоров по украинскому урегулированию состоится также в трехстороннем российско-американо-украинском формате 17—18 февраля в Женеве. Российскую делегацию возглавит помощник президента РФ Владимир Мединский.

