Новости СВО. ВС РФ взяли под контроль Цветковое, Приморское и ещё два села, ВСУ бегут из Резниковки, у Германии нет оружия для Киева, 16 февраля

Село Приморское достаточно крупный населённый пункт. До начала боевых действий там жили почти четыре тысячи человек. Приморское расположено на берегу Каховского водохранилища и рядом с рекой Конка. От села до пригорода Запорожья по прямой примерно 15 километров. И теперь у наших операторов дронов есть возможность наносить удары по боевикам ВСУ, засевшим в областном центре.