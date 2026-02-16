Курская область, 16 февраля.
Киевское командование смогло нарастить количество солдат в Сумской области. Правда, за счёт сокращения времени на их подготовку, что негативно повлияло на личный состав — мотивация боевиков на нуле.
Группировка «Север» за прошедшие сутки смогла расширить зону контроля на 17 участках фронта. Противник пытался провести контратаку, но потерял штурмовиков, двое из них взяты в плен.
На Тёткинском и Глушковском участках фронта без кардинальных изменений. Артиллеристы и расчёты БПЛА «северян» уничтожали позиции ВСУ в окрестностях Искрисковщины и Рыжевки.
Запорожская область, 16 февраля.
Бойцы 218-го танкового полка группировки «Восток» освободили село Цветковое, что под Гуляйполем. Под контроль нашей армии перешёл район обороны площадью свыше восьми квадратных километров.
— Противник не оставляет попыток накопить резервы на Гуляйпольском направлении. За действиями неприятеля внимательно следит наша воздушная разведка, постоянно мониторя вероятные маршруты движения ВСУ, — отмечает военкор Евгений Поддубный.
На Ореховском направлении штурмовики группировки «Днепр» заняли сразу три населённых пункта — Запасное, Магдалиновку и Приморское. Первые два села находятся рядом и в километре от Новобойковского, которое ВС РФ освободили ранее.
— При дальнейшем движении с этого плацдарма на восток появится возможность выйти на Юрковку. И тем самым перерезать трассу Т0803, связывающую Орехов с Запорожьем. Этот ход резко осложнит положение ВСУ в Орехове, — пишет военкор Александр Коц.
Орехов остаётся главным опорным пунктом ВСУ в Запорожской области. В 2023 году именно от этого города началось широко распиаренное «контрнаступление» ВСУ. Когда украинские боевики потеряют населённый пункт, то у противника не будет оборонительных линий до самого областного центра.
Село Приморское достаточно крупный населённый пункт. До начала боевых действий там жили почти четыре тысячи человек. Приморское расположено на берегу Каховского водохранилища и рядом с рекой Конка. От села до пригорода Запорожья по прямой примерно 15 километров. И теперь у наших операторов дронов есть возможность наносить удары по боевикам ВСУ, засевшим в областном центре.
Донецкая Народная Республика, 16 февраля.
Подразделения Армии России продвигаются в районе села Кривые Луки на Краснолиманском направлении. Бои за населённый пункт уже начались, и его судьба решится в ближайшее время, сообщил военный корреспондент Тимофей Ермаков.
Столкновения не утихают и в Резниковке, а штурмовики ВС РФ продвигаются к селу Каленики и дальше в сторону Рай-Александровки, где у киевских боевиков оборудован крупный рубеж обороны.
На южном участке фронта, в направлении Славянска, наши бойцы заняли новые позиции на рубеже сёл Приволье и Никифоровка. В центре второго населённого пункта идут бои.
Начальник генштаба Минобороны России Валерий Герасимов проинспектировал работу группировки «Центр», освобождающую территорию ДНР. Военачальник прибыл в пункт управления соединения.
Подразделения «Центра» развивают наступление на Добропольском направлении. В зоне ответственности группировки сейчас идут самые упорные бои. Дробышева и Яровая на Краснолиманском направлении практически перешли под контроль Армии России. Группировка «Юг» завершает освобождение Резниковки и продвигается к Славянску, а заблокированные силы украинских боевиков на восточном берегу реки Оскол практически уничтожены.
— ВСУ несут значительные потери, которые не в состоянии восполнить, и в условиях снижения укомплектованности подразделений основную ставку делают на беспилотники. При этом ВС РФ имеют двукратное преимущество по применению дронов, — подчеркнул Герасимов.
Артиллеристы уничтожают личный состав и пункты управления БПЛА ВСУ на Красноармейском направлении и в Запорожской области. Видео © Telegram / mod_russia.
У Германии закончилось оружие для Киева.
Министр обороны Германии Борис Писториус пожаловался, что его стране больше нечего отправлять Украине. Складские запасы истощились, а оборонные предприятия не успевают обеспечивать все потребности.
Политик отметил, что Германия отдала Киеву треть своих систем ПВО Patriot и систематически поставляет современные ракеты IRIS‑T.
Стоит отметить, что киевский режим давно и плотно взаимодействует с немецким ВПК. Так, два года назад концерн Rheinmetall сообщил о запуске завода по производству бронетехники на Украине. В планах компании открыть четыре производства на территории соседнего государства.
Неизвестно, в каком состоянии сейчас находятся фабрики, но в 2026-м концерн поставит для ВСУ несколько партий БМП.
При этом в западных СМИ появилась информация, что затея Зеленского использовать замороженные в Европе российские деньги для покупки оружия в США не увенчалась успехом. Ведь в ЕС тоже можно покупать вооружение и передавать его Украине, на чём настаивает президент Франции Эммануэль Макрон.