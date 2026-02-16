Призывавший похитить Путина министр может стать премьером Британии

Как сообщает The Telegraph со ссылкой на информированные источники, Хили называют «кандидатом единства», способным объединить как правые, так и левые фракции партии. Собеседники издания описывают его как политически проницательного, авторитетного и не склонного к созданию внутренних конфликтов, что делает его подходящей альтернативой на фоне других потенциальных претендентов — министра здравоохранения Уэса Стритинга, которого считают «слишком токсичным», и бывшего вице-премьера Анджелы Рэйнер, чью репутацию подорвали налоговые нарушения.