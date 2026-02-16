Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в первый раз ответил на заявление киевского главаря Владимира Зеленского в видеоформате. Кадры были опубликованы в телеграм-канале.
Зеленский ранее утверждал, что якобы самым главным компромиссом Киева является то, что «Путин и его друзья — не в тюрьме».
«Ну тогда с нашей стороны ответ совсем прост: зеленое ничтожество будет жить, пока оно продолжает разваливать страну 404», — сказал зампред Совбеза РФ.
В своем ролике Дмитрий Медведев также назвал Зеленского «вошью с остекленевшими глазками».
Ранее зампред Совбеза РФ с юмором отметил, что не всегда придерживается дипломатической риторики в своих высказываниях. Медведев уточнил, что не работает в Министерстве иностранных дел. Он добавил, что иногда его резкие высказывания могут стать «точкой истины», побуждая Россию пересмотреть свою международную политику.
Также Медведев заявлял, что критика Европы со стороны Зеленского в Давосе должна была закончится поркой. По его словам, это не первый случай, когда странам ЕС плют в лицо. Ранее это происходило со стороны США, а теперь и Украины.
Зампред Совбеза подчеркивал, что в будущем Зеленский утратит доверие со стороны Запада или будет повешен своими сторонниками-националистами. Медведев отмечал, что киевский режим продолжает болезненно воспринимать вопросы территориальных уступок, поскольку любые договоренности могут создать для него внутренние политические риски.
Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал призывы Зеленского убивать по 50 тысяч русских. Дипломат отметил, что эти высказывания ярко демонстрируют неадекватность киевского главаря. Лавров подчеркнул, что подобные заявления затрагивают вопросы безопасности и показывают суть режима.
Выступая на Мюнхенской конференции Зеленский жестко раскритиковал своих союзников и сделал неуместную шутку о помощи от США. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала его речь бредом больного. Она подчеркнула, подтверждением этому служат многочисленные примеры.