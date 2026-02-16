Генпрокурор США показала список из 300 влиятельных фигур из файлов Эпштейна

Генеральный прокурор США Пэм Бонди обнародовала список, включающий свыше 300 политических деятелей и известных личностей, которые фигурируют в материалах дела скандального финансиста Джеффри Эпштейна.
Бонди и ее заместитель Тодд Бланш направили соответствующее письмо председателю юридического комитета Чаку Грассли, его коллеге из палаты представителей Джиму Джордану и их заместителям.
«Этот список включает всех лиц, в отношении которых выполняются два условия: они являются или являлись государственными деятелями или политически значимыми персонами и их имя хотя бы один раз встречается в материалах, обнародованных в соответствии с законом», — говорится в письме.
В письме содержится список из более чем 300 персон, среди которых такие известные личности, как Билл и Хилари Клинтон, Барак и Мишель Обама, Камала Харрис, Джо Байден, принц Гарри, Билл Гейтс, Вуди Аллен, Марк Цукерберг, Боно и Бейонсе.
Кроме того, в письме подчеркивается, что «все представленные материалы не подвергались сокрытию или редактированию».
Ранее также было раскрыто кодовое имя девушек от Эпштейна для пропуска в Букингемский дворец.