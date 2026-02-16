Ричмонд
Генпрокурор США показала список из 300 влиятельных фигур из файлов Эпштейна

Власти США обнародовали список, включающий свыше 300 политических деятелей и известных личностей, которые фигурируют в материалах Эпштейна.

Источник: Аргументы и факты

Генеральный прокурор США Пэм Бонди обнародовала список, включающий свыше 300 политических деятелей и известных личностей, которые фигурируют в материалах дела скандального финансиста Джеффри Эпштейна.

Бонди и ее заместитель Тодд Бланш направили соответствующее письмо председателю юридического комитета Чаку Грассли, его коллеге из палаты представителей Джиму Джордану и их заместителям.

«Этот список включает всех лиц, в отношении которых выполняются два условия: они являются или являлись государственными деятелями или политически значимыми персонами и их имя хотя бы один раз встречается в материалах, обнародованных в соответствии с законом», — говорится в письме.

В письме содержится список из более чем 300 персон, среди которых такие известные личности, как Билл и Хилари Клинтон, Барак и Мишель Обама, Камала Харрис, Джо Байден, принц Гарри, Билл Гейтс, Вуди Аллен, Марк Цукерберг, Боно и Бейонсе.

Кроме того, в письме подчеркивается, что «все представленные материалы не подвергались сокрытию или редактированию».

Ранее также было раскрыто кодовое имя девушек от Эпштейна для пропуска в Букингемский дворец.

