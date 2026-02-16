Ричмонд
В Госдуме раскрыли детали визита российских депутатов в США

Встреча российских депутатов с американским конгрессменами пройдет в США, ее состав утвержден, а главной темой для обсуждения станет снятие санкций с парламентариев, заявил «Известиям» первый зампред комитета ГД по международным делам Алексей Чепа.

Источник: Известия

«Большинство [депутатов] от комитета по международным делам, но будут и представители других комитетов. Больше всего представителей будет от “Единой России”. Мы этот вопрос [снятия санкций с депутатов] будем поднимать, конечно. Я думаю, что это будет именно тем механизмом, который позволит обсуждать большое количество многочисленных вопросов в будущем», — сказал он.

По словам парламентария, участвовать будут представители ключевых партий, как минимум четырех. Первый зампред комитета ГД по международным делам Дмитрий Новиков уточнил, что, скорее всего, не будут представлены «Новые люди».

При этом на встрече вряд ли будут обсуждать конкретные экономические проекты, пока не удастся достичь нормализации дипломатических отношений, включая восстановление прямого авиасообщения между странами и работы консульств, сказал «Известиям» Дмитрий Новиков.

«На такой встрече может звучать только готовность или неготовность российских парламентариев и американских лоббировать улучшение климата. Вряд ли кто-то из крупных компаний предложит в портфеле этой делегации проекты до того, как эти вопросы решены», — полагает он.

Ранее конгрессвумен Анна Паулина Луна заявила, что имеется «общая идея» по срокам встречи российских и американских законодателей. По ее словам, сейчас решается вопрос выдачи российским парламентариям въездных виз США.

