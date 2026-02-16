Глава Минобороны обсудил в Мюнхене устойчивость Молдовы перед гибридными вызовами

Напомним, делегация Молдовы под руководством президента Майи Санду участвует в работе Мюнхенской конференции по безопасности, которая проходит с 13 по 15 февраля. Мероприятие, открытое федеральным канцлером Германии Фридрихом Мерцем, объединило 50 глав государств и правительств, а также высокопоставленных официальных лиц из Европы и других регионов мира.