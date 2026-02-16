Глава Минобороны обсудил в Мюнхене устойчивость Молдовы перед гибридными вызовами

КИШИНЕВ, 15 фев — Sputnik. Глава Министерства обороны Молдовы Анатолие Носатый на полях Мюнхенской конференции по безопасности провел ряд встреч с коллегами из Румынии, Литвы и Люксембурга.
Главными темами обсуждения на встречах министров были обстановка в регионе в сфере безопасности, а также «укрепление оборонного потенциала стран для повышения устойчивости перед гибридными вызовами», уточнили в оборонном ведомстве Молдовы.
«Стороны рассмотрели текущее состояние двустороннего сотрудничества и проанализировали возможности выявления новых путей углубления партнерства», — говорится в сообщении Минобороны.
Кроме того на встречах с министрами обороны Бельгии, Германии, Чехии и Норвегии Носатый обсудил аспекты двустороннего сотрудничества и партнерства в деле поддержки модернизации Национальной армии Молдовы в том числе посредством механизмов помощи — Инициативы по укреплению оборонного потенциала и Европейского фонда мира.
В рамках конференции в Мюнхене министр обороны Молдовы вместе с другими членами делегации принял участие во встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, а также выступил на панельной дискуссии, посвященной ситуации в сфере безопасности в Черноморском регионе.
Напомним, делегация Молдовы под руководством президента Майи Санду участвует в работе Мюнхенской конференции по безопасности, которая проходит с 13 по 15 февраля. Мероприятие, открытое федеральным канцлером Германии Фридрихом Мерцем, объединило 50 глав государств и правительств, а также высокопоставленных официальных лиц из Европы и других регионов мира.