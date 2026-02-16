В правительстве Словакии рассказали о перспективах возобновления прямых рейсов в РФ

«Если эти ограничения будут отменены, воздушное пространство Словацкой Республики будет доступно для выполнения полетов указанными авиаперевозчиками или воздушными судами (зарегистрированными в РФ. — Ред.)», — уточнили в ведомстве.
По словам пресс-секретаря ведомства, возможность открытия регулярных или нерегулярных прямых авиарейсов между двумя странами зависит от заинтересованности авиаперевозчиков.
«Словацкая Республика будет готова рассмотреть вопрос о выдаче разрешений, если будут соблюдены общие требования к входу в воздушное пространство Словацкой Республики, требования соответствующих соглашений о воздушном транспорте (услугах) и европейского законодательства», — подчеркнула официальный представитель ведомства.
Сейчас в Словакии разрешены полеты в РФ для авиаперевозчиков и воздушных судов без российской регистрации.
Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо предложил возобновить экономическое сотрудничество с Россией.