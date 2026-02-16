Ричмонд
На Западе обратили внимание на конфуз Макрона в Мюнхене

Неловкий инцидент с участием президента Франции Эммануэля Макрона на Мюнхенской конференции по безопасности, когда канцлер Германии Фридрих Мерц проигнорировал его попытки поздороваться, стал, по мнению Berliner Zeitung, яркой иллюстрацией глубокого кризиса в отношениях Парижа и Берлина.

Издание констатирует, что Европа покинула форум в состоянии растерянности: Франция выглядит «хромой уткой», у Германии отсутствует чёткий план, а внутренний раскол усугубляется падением общественной поддержки прежнего политического курса.

Символом европейского аутсайдерства, по мнению газеты, стала ситуация вокруг Украины — конфликт идёт на континенте, но лидеры ЕС остаются в стороне от ключевых переговоров. Всё это происходит на фоне безостановочного наращивания вооружений, которое стало едва ли не единственным последовательным направлением политики еврочиновников.

Ранее сообщалось, что призывавший похитить Путина министр может стать премьером Британии.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.

