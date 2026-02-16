На Западе обратили внимание на конфуз Макрона в Мюнхене

Символом европейского аутсайдерства, по мнению газеты, стала ситуация вокруг Украины — конфликт идёт на континенте, но лидеры ЕС остаются в стороне от ключевых переговоров. Всё это происходит на фоне безостановочного наращивания вооружений, которое стало едва ли не единственным последовательным направлением политики еврочиновников.