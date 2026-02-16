ТАСС: Швейцария обязалась обеспечить безопасный пролёт делегации РФ в Женеву

На этой неделе пройдет третий раунд переговоров по Украине. В саммите принимают участие Москва, Вашингтон и Киев. По данным источника ТАСС, Швейцария обязалась обеспечить безопасный пролет делегации РФ на переговоры.
Стоит напомнить, что встреча на этот раз пройдет в Женеве. Ранее делегации беседовали в Абу-Даби. Переговоры состоятся 17 февраля.
«Швейцария как принимающая площадка будет играть роль в обеспечении безопасности прибытия делегаций», — заявил неназванный источник.
Кремль объяснил выбор Женевы в качестве места для будущих переговоров. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия, США и Украина определили площадку для саммита из соображений удобства и целесообразности.