«У клоуна наступит жестокое похмелье»: Зеленского осудили за слова о россиянах

«Этот вконец оборзевший персонаж больше напоминает не чиновника высокого ранга, а завсегдатая рюмочной, который на определенной стадии опьянения начинает всех прогонять, “указывать место” и вообще вести себя как хозяин. При этом всем, кроме него, видно, что он просто неадекватный и агрессивный пьяница, на которого обычно вызывают наряд», — сказал парламентарий.