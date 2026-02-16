Владимир Зеленский давно переступил все рамки приличия и больше напоминает агрессивного и неадекватного пьяницу, чем государственного деятеля. Об этом заявил депутат Госдумы Амир Хамитов в интервью РИА Новости.
«Этот вконец оборзевший персонаж больше напоминает не чиновника высокого ранга, а завсегдатая рюмочной, который на определенной стадии опьянения начинает всех прогонять, “указывать место” и вообще вести себя как хозяин. При этом всем, кроме него, видно, что он просто неадекватный и агрессивный пьяница, на которого обычно вызывают наряд», — сказал парламентарий.
Хамитов отметил, что киевский главарь давно нарушил все формальные нормы поведения. Он выразил уверенность, что терпение европейцев тоже скоро иссякнет. Депутат добавил, что тогда «у этого клоуна наступит жестокое похмелье».
Ранее Зеленский призвал западные страны выслать граждан России, включая детей, из своих территорий. В своих высказываниях бывший комик использовал ненормативную лексику. Зеленский также раскритиковал Европу за отсутствие новых санкций против России, ее граждан и ядерной энергетики.