Венгрия и Словакия просят Хорватию разрешить транспортировку нефти из РФ

Венгрия и Словакия обратились к Хорватии с запросом о предоставлении возможности транспортировки российской нефти через Адриатический трубопровод в связи с блокировкой поставок по нефтепроводу «Дружба» со стороны Украины. Об этом сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
«Если транспортировка нефти по трубопроводам становится невозможной, это означает, что указанные страны могут приобретать российскую нефть морским путем», — добавил министр.
При этом Сийярто указал на то, что вопросы энергетической безопасности не должны решаться на основе идеологических соображений.
«Мы ожидаем, что Хорватия — в отличие от Украины — не будет ставить под угрозу безопасность поставок нефти в Венгрию и Словакию по политическим причинам», — добавил он.
Ранее словацкий премьер-министр Роберт Фицо также заявил, что передача Украине истребителей МиГ-29 и систем противовоздушной обороны сделала Словакию беззащитной.